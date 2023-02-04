В Баку угнали автомобиль

В Баку угнали автомобиль.

В Баку угнали автомобиль.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.

Сообщается, что 3 февраля около 22 часов в полицию поступила информация об угоне автомобиля марки “Toyota” с территории Насиминского района.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками 19-го отдела полиции Насиминского районного управления полиции, житель города Баку, ранее судимый Айдын Гусейнов был задержан на территории Гарадагского района вместе с автомобилем.

В управлении полиции Насиминского района проводится расследование.