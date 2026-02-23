В Баку убит 53-летний мужчина
Происшествия
- 23 февраля, 2026
- 11:09
В Баку убит 53-летний мужчина.
Как сообщает Report, 21 февраля около 23:00 в поселке Шувелан между местными жителями произошел конфликт, в ходе которого Игорь Лисенко (1982 г.р.) нанес ножевое ранение Ильгару Мамедову (1973 г.р.).
Мужчина скончался от полученных травм.
Подозреваемый задержан сотрудниками полиции.
По факту ведется расследование районной прокуратурой.
