В Баку убит 53-летний мужчина.

Как сообщает Report, 21 февраля около 23:00 в поселке Шувелан между местными жителями произошел конфликт, в ходе которого Игорь Лисенко (1982 г.р.) нанес ножевое ранение Ильгару Мамедову (1973 г.р.).

Мужчина скончался от полученных травм.

Подозреваемый задержан сотрудниками полиции.

По факту ведется расследование районной прокуратурой.