    Происшествия
    • 23 февраля, 2026
    • 11:09
    В Баку убит 53-летний мужчина.

    Как сообщает Report, 21 февраля около 23:00 в поселке Шувелан между местными жителями произошел конфликт, в ходе которого Игорь Лисенко (1982 г.р.) нанес ножевое ранение Ильгару Мамедову (1973 г.р.).

    Мужчина скончался от полученных травм.

    Подозреваемый задержан сотрудниками полиции.

    По факту ведется расследование районной прокуратурой.

    МВД конфликт поселок Шувелан убийство
    Bakıda 53 yaşlı kişi qətlə yetirilib
    Лента новостей