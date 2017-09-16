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    В Баку у входа в здание обнаружено тело мужчины - ФОТО

    По факту ведется расследование

    Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ В поселке Ени Гюнешли Сураханского района Баку найден труп мужчины.

    Как сообщает Report, тело 60-летнего Сабира Самедова, проживающего в доме №13 жилой площади D поселка, было обнаружено сегодня утром в подъезде здания.

    Об этом немедленно было сообщено в 33-е отделение полиции Сураханского РУП. Соседи отметили, что покойный вел праздный образ жизни и постоянно находился в состоянии алкогольного опьянения.

    По факту ведется расследование.

    Напомним, что сын покойного Рауф Самедов 2 октября 2009 года покончил с собой, выбросившись с 9 этажа.

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