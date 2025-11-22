Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    В Баку у пассажира автомобиля обнаружили 10 кг марихуаны

    Происшествия
    • 22 ноября, 2025
    • 15:38
    В Баку у пассажира автомобиля обнаружили 10 кг марихуаны

    В Баку у ранее судимого мужчины обнаружили крупную партию наркотиков.

    Как сообщили Report в Министерстве внутренних дел, в ходе операции, проведенной в Ясамальском районе столицы, был задержан Васиф Исмаилов (1991 г.р.).

    При осмотре автомобиля, в котором он находился в качестве пассажира, полицейские выявили 10 кг 65 г марихуаны.

    Исмаилов признал, что приобрел наркотики у гражданина Ирана, личность которого устанавливается, и намеревался сбыть их, разделив на части.

    По факту возбуждено уголовное дело.

    МВД наркоторговля Ясамальский район борьба с наркоторговлей
    Лента новостей