В Баку у пассажира автомобиля обнаружили 10 кг марихуаны
Происшествия
- 22 ноября, 2025
- 15:38
В Баку у ранее судимого мужчины обнаружили крупную партию наркотиков.
Как сообщили Report в Министерстве внутренних дел, в ходе операции, проведенной в Ясамальском районе столицы, был задержан Васиф Исмаилов (1991 г.р.).
При осмотре автомобиля, в котором он находился в качестве пассажира, полицейские выявили 10 кг 65 г марихуаны.
Исмаилов признал, что приобрел наркотики у гражданина Ирана, личность которого устанавливается, и намеревался сбыть их, разделив на части.
По факту возбуждено уголовное дело.
Последние новости
16:17
Азербайджан стал крупнейшим поставщиком грузов в Грузию по железной дорогеИнфраструктура
16:12
Лидеры G20 пообещали сотрудничать при председательстве США в 2026 годуДругие страны
16:03
В Азербайджане готовятся поправки для использования сельхозземель под проекты ВИЭЭнергетика
16:02
Лидеры G20 призвали к урегулированию конфликтов в Украине, Газе и АфрикеДругие страны
15:49
Товарооборот Грузии с Азербайджаном вырос более чем на 2%Бизнес
15:38
В Украине утвердили состав делегации для переговоров с США по мирному плануДругие страны
15:38
В Баку у пассажира автомобиля обнаружили 10 кг марихуаныПроисшествия
15:24
В Нацсобрании Франции почти единогласно отклонили проект бюджета на 2026 годДругие страны
15:22