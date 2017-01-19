Баку. 19 января. REPORT.AZ/ В Баку у мужчины путем мошенничества отняли меховую куртку за 100 тыс. манатов.

Как сообщает Report, случай произошел в Низаминском районе.

Согласно информации, Аббасов Салех Худу оглу 1973 года рождения обратился в правоохранительные органы и заявил, что в его отношении совершено мошенничество. Он отметил, что Керимов Асиф Мурад оглу 1991 года рождения в 2009 году купил у него меховую куртку стоимостью в 100 000 манатов, однако не заплатил за нее.

По факту ведется расследование в Низаминском районном управлении полиции.