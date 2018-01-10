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    В Баку у бывшего заключенного обнаружили свыше 2 кг героина

    По факту возбуждено уголовное дело

    Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Сотрудниками органов внутренних дел проведена очередная успешная операция по предотвращению незаконного оборота наркотиков, выявлению и привлечению к ответственности участников подобного рода преступлений.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел.

    В результате оперативных мероприятий сотрудников Управления по борьбе с наркотиками Главного управления полиции города Баку, был задержан житель столицы, ранее судимый Огуз Бабаев. При его обыске в Управлении полиции у мужчины обнаружили и изъяли крупную партию наркотиков.

    В составленном заключении отмечается, что представленные на экспертизу наркотики общим весом 2 кг 100 г являются героином, обладающим высоким психотропным действием.

    Задержанный, вместе с вещественными доказательствами, был передан следствию. В ходе расследований выяснилось, что О.Бабаев имеет наркотическую зависимость.

    В своих показаниях он признался, что приобрел крупную партию наркотиков у незнакомца для личного пользования и продажи.

    По факту возбуждено уголовное дело. Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются. 

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