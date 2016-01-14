 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Баку у бывшего подсудимого изъят автомат

    Расследования по факту продолжаются

    Баку. 14 января. REPORT.AZ/ В Баку у бывшего подсудимого изъят автомат.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе Главного управления полиции города Баку. 

    В результате оперативной-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками 29-го отделения полиции Ясамальского районного управления полиции, у ранее судимого жителя города Баку Эмиля Рагимова 1981 г.р. были обнаружены и изъяты 1 автомат марки АКМ, 22 патрона и 4 обоймы.

    Расследования по факту продолжаются.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi