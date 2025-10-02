Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя
    В Баку у бывшего осужденного изъято 20 кг наркотиков

    Происшествия
    • 02 октября, 2025
    • 16:57
    В Баку у бывшего осужденного изъято 20 кг наркотиков

    В Баку у бывшего осужденного изъято 20 кг наркотиков.

    Об этом сообщили Report в Министерстве внутренних дел.

    Сотрудники Главного управления по борьбе с наркотиками провели очередную операцию по задержанию лиц, действовавших сообща с наркоторговцами - гражданами Ирана.

    В ходе операции на территории Сабаильского района был задержан ранее судимый Ариф Юсифов 1979 г.р. У него обнаружено 20 кг высушенной марихуаны. Установлено, что Юсифов организовывал продажу наркотических средств на территории столицы.

    По факту возбуждено уголовное дело.

    В отношении задержанного решением суда избрана мера пресечения в виде ареста.

