В Баку у бывшего осужденного изъято 20 кг наркотиков
Происшествия
- 02 октября, 2025
- 16:57
В Баку у бывшего осужденного изъято 20 кг наркотиков.
Об этом сообщили Report в Министерстве внутренних дел.
Сотрудники Главного управления по борьбе с наркотиками провели очередную операцию по задержанию лиц, действовавших сообща с наркоторговцами - гражданами Ирана.
В ходе операции на территории Сабаильского района был задержан ранее судимый Ариф Юсифов 1979 г.р. У него обнаружено 20 кг высушенной марихуаны. Установлено, что Юсифов организовывал продажу наркотических средств на территории столицы.
По факту возбуждено уголовное дело.
В отношении задержанного решением суда избрана мера пресечения в виде ареста.
