В Баку у бывшего заключенного обнаружено более 1 кг героина.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, сотрудниками Управления по борьбе с наркотиками была проведена операция по задержанию лиц, занимающихся незаконным оборотом наркотиков.

В ходе операции в Сабунчинском районе был задержан житель столицы Вагиф Гамбаров, ранее судимый за мошенничество.

При обыске у него было найдено 1 кг 30 г героина. Задержанный сознался, что наркотики принадлежат ему и были куплены пару месяцев назад у неизвестного следствию лица.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.