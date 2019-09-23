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В Баку у бывшего заключенного обнаружено более 1 кг героина

В Баку у бывшего заключенного обнаружено более 1 кг героина

В Баку у бывшего заключенного обнаружено более 1 кг героина. 

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, сотрудниками Управления по борьбе с наркотиками была проведена операция по задержанию лиц, занимающихся незаконным оборотом наркотиков. 

В ходе операции в Сабунчинском районе был задержан житель столицы Вагиф Гамбаров, ранее судимый за мошенничество. 

При обыске у него было найдено 1 кг 30 г героина. Задержанный сознался, что наркотики принадлежат ему и были куплены пару месяцев назад у неизвестного следствию лица. 

По факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

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