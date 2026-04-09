В Баку у 6 наркокурьеров изъято 72 кг наркотиков

В Насиминском районе Баку обнаружено и изъято 72 кг наркотиков.

Об этом Report сообщили в Министерстве внутренних дел.

Согласно информации, у подозреваемых в наркокурьерстве 31-летнего Салеха Солтанова обнаружено 14 кг 240 г опиума и марихуаны, у 46-летнего Эльданиза Багирова - 17 кг 350 г марихуаны и 200 таблеток метадона, у 22-летнего Ниджата Гусейнова и его 31-летнего знакомого Зейналхана Сулейманова - 18 кг 620 г марихуаны, а у 43-летнего Рауфа Алескерова и 28-летнего Бабы Азизова - 22 кг гашиша, опиума и марихуаны.

Задержанные в своих показаниях заявили, что приобрели наркотики при посредничестве граждан Ирана, с которыми познакомились в соцсетях, и планировали доставить их по различным адресам в Баку.

По фактам возбуждено уголовное дело. По решению суда в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде ареста.

Отметим, что за первые 3 месяца текущего года сотрудниками Насиминского РУП из незаконного оборота изъято 156 кг различных видов наркотических и психотропных веществ, а также 2 тыс. таблеток метадона.