В Баку три человека пострадали в серьезном ДТП

В Сабаильском районе Баку произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали три человека.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

В ведомстве отметили, что вечером 3 октября в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи поступил вызов в связи с дорожно-транспортным происшествием на территории Сабаильского района столицы.

На место происшествия была незамедлительно направлена бригада скорой помощи.

"Трем пострадавшим (две мужчины и одна женщина) была оказана первая помощь. Они с диагнозом сочетанные травмы были госпитализированы в Клинический медицинский центр", - уточнили в TƏBİB.