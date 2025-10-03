В Баку три человека пострадали в серьезном ДТП
Происшествия
- 03 октября, 2025
- 23:50
В Сабаильском районе Баку произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали три человека.
Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).
В ведомстве отметили, что вечером 3 октября в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи поступил вызов в связи с дорожно-транспортным происшествием на территории Сабаильского района столицы.
На место происшествия была незамедлительно направлена бригада скорой помощи.
"Трем пострадавшим (две мужчины и одна женщина) была оказана первая помощь. Они с диагнозом сочетанные травмы были госпитализированы в Клинический медицинский центр", - уточнили в TƏBİB.
