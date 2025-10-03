Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции
    Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции

    В Баку три человека пострадали в серьезном ДТП

    Происшествия
    • 03 октября, 2025
    • 23:50
    В Баку три человека пострадали в серьезном ДТП

    В Сабаильском районе Баку произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали три человека.

    Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

    В ведомстве отметили, что вечером 3 октября в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи поступил вызов в связи с дорожно-транспортным происшествием на территории Сабаильского района столицы.

    На место происшествия была незамедлительно направлена бригада скорой помощи.

    "Трем пострадавшим (две мужчины и одна женщина) была оказана первая помощь. Они с диагнозом сочетанные травмы были госпитализированы в Клинический медицинский центр", - уточнили в TƏBİB.

    TƏBİB ДТП
    Bakıda yol qəzasında üç nəfər xəsarət alıb

    Последние новости

    00:14

    В МВД опровергли новость о смерти трех человек в ДТП в Баку

    Происшествия
    00:03
    Видео

    Президент Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю годовщины освобождения Джебраила

    Внутренняя политика
    00:00

    Минуло пять лет со дня освобождения Джебраила от армянской оккупации

    Внутренняя политика
    23:51

    Al Jazeera: ХАМАС согласился освободить израильских заложников

    Другие страны
    23:50

    В Баку три человека пострадали в серьезном ДТП

    Происшествия
    23:31

    В мире выросло число нефтегазовых буровых установок

    Энергетика
    23:15

    В Турции автобус со школьниками попал в ДТП, есть погибшие

    В регионе
    22:58
    Фото

    Достопримечательности Стамбула освещены цветом флага ОТГ

    В регионе
    22:50

    Сенат США отклонил законопроект демократов о продлении финансирования правительства

    Другие страны
    Лента новостей