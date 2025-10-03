İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu

    Bakıda yol qəzasında üç nəfər xəsarət alıb

    Hadisə
    • 03 oktyabr, 2025
    • 23:42
    Bakıda yol qəzasında üç nəfər xəsarət alıb

    Bakının Səbail rayonu ərazisində ağır yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

    Bu barədə "Report"un sorğusuna cavab olaraq TƏBİB-dən məlumat verilib.

    Qeyd olunub ki, 03.10.2025-ci il tarixində saat 21:30 radələrində Respublika Təcili və Təxirəsalınmaz Tibbi Yardım Mərkəzinə Səbail rayonu ərazisindən yol-nəqliyyat hadisəsinin baş verməsi səbəbilə çağırış daxil olub.

    Vurğulanıb ki, dərhal təcili tibbi yardım briqadası çağırış ünvanına cəlb olunub.

    Təcili tibbi yardım briqadası tərəfindən 3 nəfərə (2-si kişi, 1-i qadın cinsli) ilkin tibbi yardım göstərilib və müştərək travmalar diaqnozu ilə Kliniki Tibbi Mərkəzə hospitalizasiya olunub.

    TƏBİB Qəza Bakı
    В Баку три человека пострадали в серьезном ДТП

    Son xəbərlər

    23:53

    DİN üç nəfərin ölməsi ilə bağlı yayılan qəza xəbərini təkzib edib

    Hadisə
    23:50

    Rəşad Hüseynov: "Güclü rəqiblərimiz var, digər görüşlərimiz də asan olmayacaq"

    Komanda
    23:45

    Senatda şatdaunla bağlı növbəti səsvermə uğursuz olub

    Digər ölkələr
    23:42

    Bakıda yol qəzasında üç nəfər xəsarət alıb

    Hadisə
    23:29
    Foto
    Video

    "Milli yaddaşımızdan erməni xisləti heç vaxt çıxmayıb" - Qərbi Azərbaycan Xronikası

    Daxili siyasət
    23:09

    ABŞ narkotik yüklü daha bir qayığı məhv edib

    Digər ölkələr
    23:05

    Türkiyədə şagirdləri daşıyan avtobus qəzaya düşüb, ölənlər var

    Region
    22:59

    Ağ Ev Çikaqo metrosu üçün 2,1 milyard dolları dondurub

    Digər ölkələr
    22:57

    Karate Federasiyasının baş katibi: "İdmançılarımızın fiziki hazırlığı yüksək səviyyədədir"

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti