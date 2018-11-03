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    В Баку три человека погибли при пожаре в кафе

    © Report

    Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ В Баку три человека погибли в результате пожара.

    Как сообщили Report в МЧС Азербайджана, в Наримановском районе в подвале четырехэтажного здания на площади 10 м ² сгорели воспламеняющиеся конструкции кафе общей площадью 70 м ². Во время пожара были обнаружены тела задохнувшихся от дыма Керема Али оглу Алиева 1989 г.р. и Бахруза Фазиль оглу Ахмадова 1982 г.р. и еще одного человека, личность которого уточняется.

    Остальная часть кафе была защищена от огня.

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