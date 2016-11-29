В Баку трагически погибли 4 члена одной семьи

Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ Ночью произошел пожар на территории Низаминского района города Баку, в результате которого сгорели конструкции комнат площадью 97 кв.м. в подвале жилого дома общей площадью 210 кв.м., где приютились 4 семьи.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана, в результате осмотра места пожара пожарные обнаружили обгоревшие тела Бабашева Сеймура Акбер оглу 1983 года рождения, его жены Бабашовой Джавахир Аловсат гызы 1986 года рождения, и их детей - Бабашова Фархада Сеймур оглу 2005 года рождения и Бабашова Эльшада Сеймур оглу 2007 года рождения. Их тела были извлечены спасателями Службы спасения особого риска и переданы по назначению.

Остальная часть подвала и квартиры защищены от огня. Пожар потушен в 03:49 пожарниками.