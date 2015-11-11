 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​В Баку трагически погиб молодой человек

    По данному факту ведется расследование в Бинагадинской районной прокуратуре

    Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ В Баку молодой человек скончался в результате несчастного случая. Как сообщает Report, происшествие произошло в Бинагадинском районе.

    Так, на улице Я.Гусейнова в поселке Баладжары житель Имишлинского района Ганбар Гулиев, подавая назад грузовой автомобиль марки ЗИЛ-131, зажал между автомобилем и стеной жителя Сабирабадского района Джейхуна Гасымова 1992 г.р.

    В результате Д. Гасымов погиб на месте происшествия.

    По данному факту ведется расследование в Бинагадинской районной прокуратуре. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi