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    В Баку тело мужчины обнаружено спустя 3 дня после самоубийства

    Происшествие зарегистрировано в Низаминском районе

    Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ В Низаминском районе города Баку зарегистрировано самоубийство. 

    Как сообщает Report, тело мужчины было обнаружено спустя 3 дня после самоубийства.

    Инцидент произошел на улице Б.Нуриева, 17. Проживающий по данному адресу житель Баку 70-летний Акиф Агаджанов повесился.

    После обнаружения тела А.Агаджанова выяснилось, что он покончил с собой не менее 3-х дней назад. 

    По факту в Низаминской районной прокуратуре  возбуждено уголовное дело по ст. 125 (доведение до самоубийства) УК.

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