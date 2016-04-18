В Баку тело мужчины обнаружено спустя 3 дня после самоубийства

Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ В Низаминском районе города Баку зарегистрировано самоубийство.

Как сообщает Report, тело мужчины было обнаружено спустя 3 дня после самоубийства.

Инцидент произошел на улице Б.Нуриева, 17. Проживающий по данному адресу житель Баку 70-летний Акиф Агаджанов повесился.

После обнаружения тела А.Агаджанова выяснилось, что он покончил с собой не менее 3-х дней назад.

По факту в Низаминской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по ст. 125 (доведение до самоубийства) УК.