В Баку произошло ДТП с участием такси, есть пострадавший - ФОТО

Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ В Баку произошло ДТП с участием такси, есть пострадавший.

Как сообщает Report, авария произошла на проспекте Нефтчиляр в Сабаильском районе.

Водитель "Azsamand" Исмаилов Эмин Исмаил оглу (1987 г.р.), потеряв управление, сначала врезался в бордюр, а затем в дорожный знак. Автомобиль получил повреждения.

В результате ДТП Э.Исмаилов получил травмы. Он был доставлен в больницу на машине скорой помощи.

Факт ДТП расследуется сотрудниками Управления государственной дорожной полиции Главного управления полиции города Баку.