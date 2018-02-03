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    В Баку сын убил отца и сжег его труп - ОФИЦИАЛЬНО - ОБНОВЛЕНО

    Преступление произошло в поселке Зира Хазарского района

    Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ Министерство внутренних дел прокомментировало новость об убийстве сыном отца и сожжении его тела.

    Как сообщили Report в пресс-службе министерства, органы полиции и прокуратуры раскрыли совершенное в Хазарском районе уголовное преступление по "горячим следам", подозреваемые задержаны и привлечены к следствию.

    В ночь на 1 февраля на даче жителя поселка Пираллахи Азера Алиева в поселке Зира Хазарского района вспыхнул пожар. Сотрудники полиции и прокуратуры обнаружили в доме сгоревший труп. Было установлено, что погибший, коим является брат хозяина дома Ибрагим Алиев, был убит с помощью колото-режущего инструмента.

    В качестве подозреваемых в совершении преступления были задержаны сын погибшего Эльмеддин Алиев, а также ранее судимые Велиджан Дадашов и Наджмеддин Исмаилов.

    ***11:49

    Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ В Баку задержан молодой человек по подозрению в убийстве отца. 

    Как сообщает Report, инцидент произошел в поселке Зиря Хазарского района.

    В поселке сгорел дом, принадлежащий Азеру Алиеву. В этом доме был обнаружен труп его брата Ибрагима Алиева 1961 года рождения. В ходе расследования выяснилось, что до того, как И.Алиев сгорел, ему были нанесены колото-резаные ранения. По подозрению в преступлении были задержаны сын покойного 21-летний Эльмеддин Алиев, а также 42-летний Велиджан Дадашов и 26-летний Наджмеддин Велиев. 

    По факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие. 

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