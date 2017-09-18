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Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ В Баку сын главврача насмерть сбил пешехода.

Как сообщает Report, происшествие зарегистрировано в Наримановском районе.

Так, на улице Теймура Алиева автомобиль марки Lexus с государственным регистрационным знаком 10-ST-908, управляемый Тогрулом Низами оглу Мехдизаде сбил переходившего дорогу Рамина Рамиз оглу Агаева 1986 г.р. В результате ДТП пешеход получил тяжелые травмы. Пострадавший скончался по дороге в больницу.

По факту в Наримановском районном управлении полиции возбуждено уголовное дело, водитель был задержан.

Отметим, что совершивший преступление Т. Мехдизаде является сыном главврача Билясуварской центральной районной больницы Низами Мехдизаде. Н. Мехдизаде назначен на должность главного врача в июне этого года.