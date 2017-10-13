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    В Баку свидетель аварии стал участником ДТП, 1 человек пострадал - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

    ДТП произошло в Наримановском районе© Report

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    ***9:14

    Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ В Наримановском районе Баку произошло ДТП, в результате которого пострадал 1 человек.

    Как сообщает Report, водитель автомобиля марки Volkswagen с государственным номерным знаком 90-XH-956, наблюдая за аварией на противоположной стороне, врезался в стоящий на светофоре автомобиль марки Toyota с государственным номерным знаком 90-ZL-722.

    В результате водитель Volkswagen получил различные телесные повреждения и был доставлен в больницу.

    По факту в Наримановском районном управлении полиции ведется расследование.

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