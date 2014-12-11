​В Баку свекровь убила свою невестку и 6-месячную внучку

Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ Этой ночью в Сураханском районе Баку произошло жестокое убийство. Свекровь с особой жестокостью убила свою невестку и 6-месячную внучку.

Как сообщает Report со ссылкой на Управление Полиции Сураханского района, преступление произошло на съемной квартире, где 40-летняя Шаргия Гусейнова проживала вместе с невесткой.

Сначала Шаргия Гусейнова поспорила с 20-ти летней невесткой Эльнарой Наджафовой. Конфликт происходил во дворе жилого дома. В этот момент женщина взяла с места камень, потом несколько раз нанесла удар по голове невесты Эльнары. После полученной черепно-мозговой травмы, она упала на землю и скончалась на месте происшествия. Потом Шаргия Гусейнова вошла в дом и задушила там 6-месячную внучку Эмилию.

Соседи сразу же сообщили о случившемся в 30 отделение полиции. На место происшествия были привлечены сотрудники полиции и прокуратуры Сураханского района. Был проведен осмотр места убийства. Их тела были доставлены в объединение судебно-медицинской экспертизы Сабунчинского районна и патологической анатомии Сураханского района.

Шаргия Гусейнова была задержана по подозрению в совершении преступления. В ходе предварительного допроса она призналась, что совершил убийство во время спора.

Отметим, что во время убийства ее сын находился на работе. По информации, у нее есть психологические проблемы. В любом случае, это будет известно в ходе проведенных исследований.

По факту возбуждено уголовное дело. Продолжается расследование.