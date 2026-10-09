Илон Маск допустил, что стоимость SpaceX превысит объем мировой экономики
Другие страны
- 09 октября, 2026
- 05:59
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Американский предприниматель Илон Маск считает, что в будущем стоимость основанной им космической компании SpaceX может многократно превысить нынешний объем мировой экономики.
Как передает Report, об этом миллиардер написал в социальной сети X.
"Это прозвучит совершенно безумно, но я вижу путь, при котором SpaceX будет стоить на порядки больше нынешней экономики Земли", - заявил Маск.
При этом предприниматель не уточнил, какой именно экономический показатель он использовал для сравнения.
Согласно данным Всемирного банка, совокупный мировой валовой внутренний продукт (ВВП) в 2025 году составил $118,35 трлн.
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