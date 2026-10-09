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    Илон Маск допустил, что стоимость SpaceX превысит объем мировой экономики

    Другие страны
    • 09 октября, 2026
    • 05:59
    Илон Маск допустил, что стоимость SpaceX превысит объем мировой экономики

    Американский предприниматель Илон Маск считает, что в будущем стоимость основанной им космической компании SpaceX может многократно превысить нынешний объем мировой экономики.

    Как передает Report, об этом миллиардер написал в социальной сети X.

    "Это прозвучит совершенно безумно, но я вижу путь, при котором SpaceX будет стоить на порядки больше нынешней экономики Земли", - заявил Маск.

    При этом предприниматель не уточнил, какой именно экономический показатель он использовал для сравнения.

    Согласно данным Всемирного банка, совокупный мировой валовой внутренний продукт (ВВП) в 2025 году составил $118,35 трлн.

    Илон Маск SpaceX
    İlon Mask "SpaceX"in dünya iqtisadiyyatından qiymətli ola biləcəyini güman edir
    44 - Tezliklə
    MiniBoss

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