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    Делси Родригес выступила против перехода Венесуэлы на доллар

    Другие страны
    • 09 октября, 2026
    • 06:43
    Делси Родригес выступила против перехода Венесуэлы на доллар

    Уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес заявила, что введение доллара США в качестве официальной валюты не решит экономические проблемы страны, и призвала укреплять национальную денежную единицу - боливар.

    Как передает Report со ссылкой на телеканал Venezolana de Television, об этом она заявила на 82-й ежегодной ассамблее Федерации торгово-промышленных палат и ассоциаций Венесуэлы.

    "Я уже много лет придерживаюсь этой позиции: долларизация не решит проблемы Венесуэлы. Решение заключается в укреплении национальной валюты, которая должна обеспечивать торговые и финансовые операции, а также финансирование экономики страны", - подчеркнула Родригес.

    Она отметила, что сохранение валютного суверенитета имеет стратегическое значение для экономического роста Венесуэлы.

    По словам Родригес, власти ведут переговоры с международными банками для обеспечения стабильного притока иностранной валюты, которая будет направляться прежде всего на поддержку производственного сектора.

    Делси Родригес Венесуэла
    Delsi Rodriqes Venesuelanın ABŞ dollarından istifadəsinə qarşı çıxıb
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