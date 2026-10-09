Делси Родригес выступила против перехода Венесуэлы на доллар
- 09 октября, 2026
- 06:43
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Уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес заявила, что введение доллара США в качестве официальной валюты не решит экономические проблемы страны, и призвала укреплять национальную денежную единицу - боливар.
Как передает Report со ссылкой на телеканал Venezolana de Television, об этом она заявила на 82-й ежегодной ассамблее Федерации торгово-промышленных палат и ассоциаций Венесуэлы.
"Я уже много лет придерживаюсь этой позиции: долларизация не решит проблемы Венесуэлы. Решение заключается в укреплении национальной валюты, которая должна обеспечивать торговые и финансовые операции, а также финансирование экономики страны", - подчеркнула Родригес.
Она отметила, что сохранение валютного суверенитета имеет стратегическое значение для экономического роста Венесуэлы.
По словам Родригес, власти ведут переговоры с международными банками для обеспечения стабильного притока иностранной валюты, которая будет направляться прежде всего на поддержку производственного сектора.