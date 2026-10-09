В Нью-Йорке сотрудники иммиграционной службы США ранили человека при задержании

Сотрудники Службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) открыли огонь в районе Бронкс в Нью-Йорке, ранив разыскиваемого мужчину. В ходе инцидента также пострадали двое агентов ведомства.

Как передает Report со ссылкой на CNN, об этом сообщили источники, знакомые с обстоятельствами произошедшего.

По их данным, инцидент произошел после 16:00 по местному времени, когда сотрудники ICE обнаружили разыскиваемого ими человека. При попытке его задержания была открыта стрельба.

Раненого доставили в больницу. Он находится в сознании, его жизни ничего не угрожает. Двое пострадавших сотрудников ICE также госпитализированы.

Полиция Нью-Йорка подтвердила в социальной сети X факт стрельбы в Бронксе, однако не уточнила, были ли к ней причастны сотрудники иммиграционной службы.