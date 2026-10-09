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    В Нью-Йорке сотрудники иммиграционной службы США ранили человека при задержании

    Другие страны
    • 09 октября, 2026
    • 05:24
    В Нью-Йорке сотрудники иммиграционной службы США ранили человека при задержании

    Сотрудники Службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) открыли огонь в районе Бронкс в Нью-Йорке, ранив разыскиваемого мужчину. В ходе инцидента также пострадали двое агентов ведомства.

    Как передает Report со ссылкой на CNN, об этом сообщили источники, знакомые с обстоятельствами произошедшего.

    По их данным, инцидент произошел после 16:00 по местному времени, когда сотрудники ICE обнаружили разыскиваемого ими человека. При попытке его задержания была открыта стрельба.

    Раненого доставили в больницу. Он находится в сознании, его жизни ничего не угрожает. Двое пострадавших сотрудников ICE также госпитализированы.

    Полиция Нью-Йорка подтвердила в социальной сети X факт стрельбы в Бронксе, однако не уточнила, были ли к ней причастны сотрудники иммиграционной службы.

    Служба иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) Ранение
    ABŞ İmmiqrasiya Xidmətinin əməkdaşları Nyu-Yorkda yaxalama zamanı bir kişini yaralayıblar
    ICE agent shoots man in New York City
    MiniBoss
    MiniBoss

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