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    ООН требуется более $30 млн для обеспечения продовольствием беженцев в Бурунди

    Другие страны
    • 09 октября, 2026
    • 04:41
    ООН требуется более $30 млн для обеспечения продовольствием беженцев в Бурунди

    Всемирной продовольственной программе (ВПП) ООН необходимо более $30 млн для продолжения оказания продовольственной помощи беженцам из Демократической Республики Конго (ДРК), находящимся в Бурунди, в первом полугодии 2027 года.

    Как передает Report со ссылкой на Africanews, об этом сообщил представитель ВПП Жан де Лестранж.

    Ранее организация предупреждала, что из-за нехватки финансирования поставки продовольствия могут прекратиться уже в октябре. Благодаря помощи международных доноров и правительства Бурунди этого удалось избежать, однако выделенных средств хватит лишь на несколько месяцев.

    По оценкам ВПП, ежемесячные расходы на обеспечение продовольствием конголезских беженцев в Бурунди составляют около $5 млн. Из этой суммы $1 млн необходим для поддержки жителей лагеря Бусума на востоке страны. Каждый беженец получает ежемесячную помощь в размере около 38 тыс. бурундийских франков ($12).

    В лагере Бусума, открытом в декабре 2025 года, проживают около 33 тыс. выходцев из ДРК. Помимо нехватки продовольствия, они сталкиваются с тяжелыми условиями проживания, которые усугубляются сильными ветрами и повреждением палаток.

    По данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, более 22 тыс. человек уже вернулись из Бурунди в ДРК. Однако продолжающиеся боевые действия на востоке Конго препятствуют возвращению остальных беженцев.

    Организация Объединённых Наций (ООН) ДРК
    BMT-nin Burundidə qaçqınlara ərzaq yardımı üçün 30 milyon dollardan çox vəsaitə ehtiyacı var
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