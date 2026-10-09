Пентагон заключил контракт на $6,3 млрд на производство ракет-перехватчиков

Министерство обороны США заключило с компанией Raytheon контракт на $6,3 млрд на производство ракет-перехватчиков SM-3 Block IB.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу Пентагона, соглашение рассчитано на пять лет с возможностью продления еще на два года.

Заместитель министра обороны США по снабжению и закупкам Майкл Даффи заявил, что контракт позволит обеспечить стабильное производство вооружений и устранить проблемы в цепочках поставок.

"Это соглашение гарантирует, что военно-морские и сухопутные силы США будут располагать необходимыми перехватчиками для обеспечения превосходства в воздухе, на море и на суше", - подчеркнул он.