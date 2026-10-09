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    Пентагон заключил контракт на $6,3 млрд на производство ракет-перехватчиков

    Другие страны
    • 09 октября, 2026
    • 06:17
    Пентагон заключил контракт на $6,3 млрд на производство ракет-перехватчиков

    Министерство обороны США заключило с компанией Raytheon контракт на $6,3 млрд на производство ракет-перехватчиков SM-3 Block IB.

    Как передает Report со ссылкой на пресс-службу Пентагона, соглашение рассчитано на пять лет с возможностью продления еще на два года.

    Заместитель министра обороны США по снабжению и закупкам Майкл Даффи заявил, что контракт позволит обеспечить стабильное производство вооружений и устранить проблемы в цепочках поставок.

    "Это соглашение гарантирует, что военно-морские и сухопутные силы США будут располагать необходимыми перехватчиками для обеспечения превосходства в воздухе, на море и на суше", - подчеркнул он.

    Штаб-квартира Министерства обороны США (Пентагон) Ракета-перехватчик
    Pentaqon raket əleyhinə sistemlərin istehsalı üçün 6,3 mlrd dollarlıq müqavilə imzalayıb
    RTX's Raytheon wins up to $6.3 billion US missile contract
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