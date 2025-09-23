В Баку судят обвиняемых в подготовке захвата таможенного поста

В Бакинском суде по тяжким преступлениям началось судебное разбирательство по уголовному делу членов экстремистской группировки - Фахреддина Шахмурова (1984 г.р.) и Джалала Мурадова (1960 г.р.), обвиняемых в планировании диверсий, захвате заложников и других тяжких преступлениях.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Эльмина Рустамова были уточнены анкетные данные обвиняемых лиц.

Обвиняемому Фахреддину Шахмурову, несмотря на то, что среднее образование он получал на азербайджанском языке, был предоставлен переводчик с лезгинского языка.

Адвокат Фахреддина Шахмурова ходатайствовал о возврате дела на этап предварительного следствия. Он объяснил свою просьбу тем, что в ходе предварительного следствия его подзащитный не был обеспечен услугами переводчика. Адвокат заявил, что в случае, если дело будет возвращено на доследование, его подзащитный должен иметь право пользоваться услугами переводчика, а его показания должны быть зафиксированы с участием переводчика.

Государственный обвинитель выступил против этого ходатайства. Он заявил, что обвиняемый свободно говорит и читает на азербайджанском языке. В качестве доказательства он привел стихотворение "Дагестан", написанное обвиняемым на азербайджанском языке, и отметил: "Очевидно, что у него достаточно способностей, чтобы грамотно написать это стихотворение на азербайджанском языке".

Подача ходатайства, по мнению обвинителя, является попыткой затянуть процесс и уменьшить тяжесть преступления.

Суд отклонил ходатайство стороны защиты.

Судебное заседание назначено на 6 октября и будет проходить в закрытом режиме.

Напомним, что в декабре прошлого года СГБ объявила о пресечении деятельность экстремистской группировки, планировавшей диверсии и захват заложников.

Шахмуров и его сообщники готовили план по захвату таможенного поста на государственной границе и захвата заложников для выдвижения требований. Целью было нанести ущерб обороноспособности и экономической безопасности страны, захватить в заложники сотрудников и других лиц, находящихся на посту, чтобы выдвинуть требования преступного сообщества. Благодаря предпринятым мерам, противоправные действия организованной группы были пресечены.

Фахреддин Шахмуров привлечен к уголовной ответственности по статьям 28.282.2 (приготовление к диверсии, совершенной организованной группой), 28.215.3 (приготовление к захвату заложников), 218.1 (создание преступного сообщества) и 281.2 (распространение материалов, содержащих призывы против государства) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики. Джалал Мурадов и Кямран Бабаев привлечены по статье 281.2 и другим статьям УК.