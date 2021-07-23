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В Баку судят экс-директора Фонда господдержки развития СМИ

В Баку судят экс-директора Фонда господдержки развития СМИ Сегодня пройдет подготовительное заседание суда над бывшим исполнительным директором упраздненного Фонда государственной поддержки развития СМИ при президенте Азербайджана Вугаром Сафарли и другими обвиняемыми.
Происшествия
23 июля 2021 г. 10:07
В Баку судят экс-директора Фонда господдержки развития СМИ
Вугар Сафарли
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Сегодня пройдет подготовительное заседание суда над бывшим исполнительным директором упраздненного Фонда государственной поддержки развития СМИ при президенте Азербайджана Вугаром Сафарли и другими обвиняемыми.

Как сообщает Report, уголовное дело будет рассматриваться в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Азера Пашаева.

Ранее в Главном управлении по борьбе с коррупцией было завершено предварительное следствие по уголовному делу о незаконных действиях сотрудников упраздненного Фонда государственной поддержки развития СМИ.

В ходе следствия возникли обоснованные подозрения в том, что Вугар Сафарли по предварительному сговору с работающими на различных должностях Биньямином Исмаиловым, Адалятом Велиевым, Надиром Мамедовым, Бахтияром Фатуллаевым, Темкином Халиловым, Тельманом Таировым, Тахминой Ягубовой, Валехом Оруджевым, Шахином Ибрагимовым и Намигом Гаджиевым путем злоупотребления должностными полномочиями, нарушения требований законодательства в связи с государственными закупками, использования бюджетных средств не по назначению, превышения объемов работ и соответствующих цен присвоили и растратили в целом 18 млн 500 тыс. манатов, совершили служебный подлог, внеся в официальные документы заведомо ложную информацию, а также легализовали полученные преступным путем средства в размере 5,7 млн манатов.

Агентство по развитию медиа признано одним из пострадавших по этому делу.

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Версия на азербайджанском языке Bu gün Vüqar Səfərlinin məhkəməsi başlayır

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