В Баку судят экс-директора Фонда господдержки развития СМИ

Сегодня пройдет подготовительное заседание суда над бывшим исполнительным директором упраздненного Фонда государственной поддержки развития СМИ при президенте Азербайджана Вугаром Сафарли и другими обвиняемыми.

Сегодня пройдет подготовительное заседание суда над бывшим исполнительным директором упраздненного Фонда государственной поддержки развития СМИ при президенте Азербайджана Вугаром Сафарли и другими обвиняемыми.

Как сообщает Report, уголовное дело будет рассматриваться в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Азера Пашаева.

Ранее в Главном управлении по борьбе с коррупцией было завершено предварительное следствие по уголовному делу о незаконных действиях сотрудников упраздненного Фонда государственной поддержки развития СМИ.

В ходе следствия возникли обоснованные подозрения в том, что Вугар Сафарли по предварительному сговору с работающими на различных должностях Биньямином Исмаиловым, Адалятом Велиевым, Надиром Мамедовым, Бахтияром Фатуллаевым, Темкином Халиловым, Тельманом Таировым, Тахминой Ягубовой, Валехом Оруджевым, Шахином Ибрагимовым и Намигом Гаджиевым путем злоупотребления должностными полномочиями, нарушения требований законодательства в связи с государственными закупками, использования бюджетных средств не по назначению, превышения объемов работ и соответствующих цен присвоили и растратили в целом 18 млн 500 тыс. манатов, совершили служебный подлог, внеся в официальные документы заведомо ложную информацию, а также легализовали полученные преступным путем средства в размере 5,7 млн манатов.

Агентство по развитию медиа признано одним из пострадавших по этому делу.