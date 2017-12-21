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    В Баку студент скончался во время операции на сердце - ФОТО

    Мирали Ханкиши был студентом 3-го курса в Губинском филиале Азербайджанского Педагогического Университета

    Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ В Баку 20-летний студент скончался во время операции на сердце.

    Как передает аранское бюро Report, во время операции, проведенной в одной из частных клиник столицы, скончался житель деревни Исметли Билясуварского района Мирали Ханкиши Низами оглу 1997 г.р.

    Отметим, что Мирали Ханкиши был студентом 3-го курса в Губинском филиале Азербайджанского Педагогического Университета по специальности социально-психологическая служба в образовании. 

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