В Баку студент скончался во время операции на сердце - ФОТО

Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ В Баку 20-летний студент скончался во время операции на сердце.

Как передает аранское бюро Report, во время операции, проведенной в одной из частных клиник столицы, скончался житель деревни Исметли Билясуварского района Мирали Ханкиши Низами оглу 1997 г.р.

Отметим, что Мирали Ханкиши был студентом 3-го курса в Губинском филиале Азербайджанского Педагогического Университета по специальности социально-психологическая служба в образовании.