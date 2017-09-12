В Баку столкнулись три автомобиля, двое пострадали - ФОТО

© Foto:Report.az

Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ В Наримановском районе Баку произошло ДТП, в результате которого двое пострадали.

Как сообщает Report, автомобиль марки Hyundai выехал на полосу встречного движения и врезался сначала в Volkswagen, а затем в "Ниву".

В результате столкновения были госпитализированы с полученными телесными повреждениями пассажирка автомобиля "Нива" Егяна Огтай гызы Багирова 1986 г.р. и водитель автомобиля марки Volkswagen (личность которого пока не установлена).

На место ДТП прибыли сотрудники Наримановского районного управления полиции и дорожно-патрульной службы.

Ведется расследование.