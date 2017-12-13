В Баку столкнулись легковушка и автобус, есть пострадавший - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

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Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ В Сабунчинском районе Баку автомобиль марки "ВАЗ-2106" врезался в автобус. Как сообщает Report, в результате аварии пострадал один человек.

Инцидент произошел в поселке Рамана на территории городка для беженцев - Шуша. В результате столкновения легковушки с автобусом марки "Daewoo", следовавшим по маршруту №214, травму получил водитель "Жигулей" Рамин Осман оглы Насибов 1981 г.р.

В беседе с корреспондентом Report водитель автобуса Али Рзаев сообщил, что причиной аварии стало то, что автомобиль "Жигули" выехал на его полосу. На место происшествие были привлечены сотрудники дорожной патрульной службы. Ведется расследование.