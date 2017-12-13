В Баку столкнулись легковушка и автобус, есть пострадавший - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

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Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ В Сабунчинском районе Баку автомобиль марки "ВАЗ-2106" врезался в автобус. Как сообщает Report, в результате аварии пострадал один человек.
Инцидент произошел в поселке Рамана на территории городка для беженцев - Шуша. В результате столкновения легковушки с автобусом марки "Daewoo", следовавшим по маршруту №214, травму получил водитель "Жигулей" Рамин Осман оглы Насибов 1981 г.р.
В беседе с корреспондентом Report водитель автобуса Али Рзаев сообщил, что причиной аварии стало то, что автомобиль "Жигули" выехал на его полосу. На место происшествие были привлечены сотрудники дорожной патрульной службы. Ведется расследование.
Nurlan RafiqoğluАвтор новости
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