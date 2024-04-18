В Баку столкнулись грузовик и легковой автомобиль, есть погибший

В Баку столкнулись грузовик и легковой автомобиль, есть погибший.

В Баку столкнулись грузовик и легковой автомобиль, есть погибший.

Как сообщает Report, инцидент произошел в Хатаинском районе Баку, на проспекте 8 ноября на пересечении с улицей Гасанова.

Автомобиль марки Toyota Prius под управлением Ислама Юсифова столкнулся с грузовым автомобилем марки MAN TGA, принадлежащего ООО Azİnşaat, которым управлял Ровшан Аббасов. В результате Ислам Юсифов скончался от полученных травм в Сабунчинском медицинском центре.

По факту возбуждено уголовное дело, проводится предварительное следствие.