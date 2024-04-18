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В Баку столкнулись грузовик и легковой автомобиль, есть погибший

В Баку столкнулись грузовик и легковой автомобиль, есть погибший В Баку столкнулись грузовик и легковой автомобиль, есть погибший.
Происшествия
18 апреля 2024 г. 09:34
В Баку столкнулись грузовик и легковой автомобиль, есть погибший

В Баку столкнулись грузовик и легковой автомобиль, есть погибший.

Как сообщает Report, инцидент произошел в Хатаинском районе Баку, на проспекте 8 ноября на пересечении с улицей Гасанова.

Автомобиль марки Toyota Prius под управлением Ислама Юсифова столкнулся с грузовым автомобилем марки MAN TGA, принадлежащего ООО Azİnşaat, которым управлял Ровшан Аббасов. В результате Ислам Юсифов скончался от полученных травм в Сабунчинском медицинском центре.

По факту возбуждено уголовное дело, проводится предварительное следствие.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda yük maşını ilə minik avtomobili toqquşub, ölən var

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