В Баку столкнулись два грузовика, водитель получил травму - ФОТО

Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ В Сабаильском районе при обгоне столкнулись две грузовые машины, в результате чего один из водителей получил травму.

Как передает Report, передвигающийся по Бадамдарскому шоссе в направлении "Волчьих ворот" "Камаз" с государственным регистрационным номером 10 JT 868 попытался обогнать грузовик "Shacman" с государственным регистрационным номером 10 DE 641.

Не справившийся с управлением водитель врезался в заднюю часть грузовика марки "Камаз".

В результате этого грузовик "Shacman" подвергся деформации и водитель получил легкую травму.

На территорию были привлечены сотрудники дорожно-патрульной службы.

По факту ведется расследование.