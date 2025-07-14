В Баку столкнулись два автомобиля, есть погибший и раненые

В Сабунчинском районе Баку произошло тяжелое ДТП.

В Сабунчинском районе Баку произошло тяжелое ДТП.

Как сообщает Report, автомобиль марки Kia Rio, которым управлял Абасов Ризван Вагиф оглу (1965 г.р.), столкнулся с автомобилем марки Skoda Rapid, за рулем которого находился Бахышзаде Тебриз Аляз оглу (1993 г.р.).

Водитель автомобиля марки Kia Rio Р.Абасов скончался на месте ДТП. Его сын Абасов Кянан Ризван оглу (1991 г.р.), а также водитель автомобиля марки Skoda Rapid Т.Бахышзаде и его пассажиры Исмаилов Рахиб Сахиб оглу (1986 г.р.), Алиев Назим Вахаб оглу (1961 г.р.) и Гурбанов Гурбан Сагиф оглу (1995 г.р.) были госпитализированы в Сабунчинский медицинский центр с травмами различной степени тяжести.

По факту возбуждено уголовное дело.