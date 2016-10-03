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    В Baku Steel Company во время пожара пострадали четверо человек

    Раненые госпитализированы

    Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ На заводе Baku Steel Company на проспекте Зии Буньядова в Наримановском районе города Баку произошла производственная авария. 

    Как сообщает Report,  в результате выброса огня четверо сотрудников завода получили ожоги.

    Это Имран Гасымов 1961 года рождения, Шахин Алиев 1964 года рождения, Камиль Мамедов 1974 года рождения и Рашад Вейисов 1987 года рождения. 

    Получившие ранения сотрудники госпитализированы в Городскую клиническую больницу №5.

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