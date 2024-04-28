В Баку спасли мужчину, застрявшего в резервуаре с водой

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана поступила информация о том, что на территории поселка Гарачухур Сураханского района Баку один человек оказался в беспомощном состоянии.

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана поступила информация о том, что на территории поселка Гарачухур Сураханского района Баку один человек оказался в беспомощном состоянии.

Как передает Report, на место происшествия незамедлительно были направлены сотрудники Службы спасения особого риска службы.

При оценке оперативной обстановки выяснилось, что Т.Мамедов (1986 г.р.) проводил ремонтные работы в резервуаре для воды глубиной 2 метра и диаметром 1,5 метра в частном доме и не смог выбраться из него.

Сотрудники службы спасли мужчину с помощью спецтехники.

