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В Баку спасли мужчину, застрявшего в резервуаре с водой

В Баку спасли мужчину, застрявшего в резервуаре с водой На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана поступила информация о том, что на территории поселка Гарачухур Сураханского района Баку один человек оказался в беспомощном состоянии.
Происшествия
28 апреля 2024 г. 14:47
В Баку спасли мужчину, застрявшего в резервуаре с водой

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана поступила информация о том, что на территории поселка Гарачухур Сураханского района Баку один человек оказался в беспомощном состоянии.

Как передает Report, на место происшествия незамедлительно были направлены сотрудники Службы спасения особого риска службы.

При оценке оперативной обстановки выяснилось, что Т.Мамедов (1986 г.р.) проводил ремонтные работы в резервуаре для воды глубиной 2 метра и диаметром 1,5 метра в частном доме и не смог выбраться из него.

Сотрудники службы спасли мужчину с помощью спецтехники.

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Версия на азербайджанском языке ВидеоQaraçuxurda su çənində qalan vətəndaş xilas edilib

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