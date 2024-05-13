В Хачмазе три человека пострадали в серьезном ДТП

В селе Гаджиалибей Хачмазского района произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали три человека.
Как сообщает местное бюро Report, при столкновении двух автомобилей на трассе Хачмаз-Губа травмы различной степени тяжести получили жительница села Шыхлы Хачмазского района Гусейнова Фидан Салман гызы, 1989 года рождения, житель села Муршуд-оба Гусейнов Кянан Рашад оглу, 2008 года рождения, и житель Баку Аббасов Вахид Шахбаз оглу, 1964 года рождения.
Пострадавшие машинами скорой помощи доставлены в Хачмазскую районную центральную больницу.