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В Хачмазе три человека пострадали в серьезном ДТП

В Хачмазе три человека пострадали в серьезном ДТП В селе Гаджиалибей Хачмазского района произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали три человека.
Происшествия
13 мая 2024 г. 22:16
В Хачмазе три человека пострадали в серьезном ДТП

В селе Гаджиалибей Хачмазского района произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали три человека.

Как сообщает местное бюро Report, при столкновении двух автомобилей на трассе Хачмаз-Губа травмы различной степени тяжести получили жительница села Шыхлы Хачмазского района Гусейнова Фидан Салман гызы, 1989 года рождения, житель села Муршуд-оба Гусейнов Кянан Рашад оглу, 2008 года рождения, и житель Баку Аббасов Вахид Шахбаз оглу, 1964 года рождения.

Пострадавшие машинами скорой помощи доставлены в Хачмазскую районную центральную больницу.

По факту ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке ФотоXaçmazda minik avtomobilləri toqquşub, xəsarət alanlar var

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