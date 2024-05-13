Генпрокуратура обнародовала итоги повторной экспертизы психического состояния Ахмеда Ахмедова

Генеральная прокуратура обнародовала заключение повторной экспертизы о психическом состоянии Ахмеда Ахмедова, обвиняемого в умышленном убийстве 13 февраля пяти членов своей семьи.

Генпрокуратура обнародовала заключение повторной экспертизы психического состояния Ахмеда Ахмедова, обвиняемого в жестоком убийстве 13 февраля пяти членов своей семьи.

Как сообщили Report в пресс-службе ведомства, согласно заключению повторной судебно-психиатрической экспертизы, Ахмед Ахмедов находился в невменяемом состоянии во время совершения преступления.

"Учитывая собранные по уголовному делу доказательства, в том числе заключения предварительной и повторной судебно-психиатрической экспертизы, было установлено, что обвиняемый Ахмед Ахмедов представляет опасность для общества. Прокуратура Хатаинского района, расследующая дело Ахмедова, приняла решение о начале производства по применению принудительных мер медицинского характера. По факту продолжается предварительное следствие", - говорится в сообщении.

Ахмед Ахмедов обвиняется в умышленном убийстве с особой жестокостью пятерых членов своей семьи, в том числе двух малолетних детей.

Информация об убийстве Мехмана (1972 г.р) и Бики Ахмедовых (1977 г.р.), а также их сына Мухаммеда Ахмедова (2015 г.р.) поступила в полицию 13 февраля около 16:30.

После задержания Ахмеда (1999 г.р.) в качестве подозреваемого выяснилось, что до этого в собственном доме была убита его сестра - Эльмира Ахмедова (1997 г.р.) и ее малолетняя дочь.

По факту в прокуратуре Хатаинского района было возбуждено уголовное дело по статьям 120.2.4 (умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью или общеопасным способом) и 120.2.7 (убийство двух или более лиц) УК АР.