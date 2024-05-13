О нас

Жителей Астары задержали по подозрению в контрабанде более 60 кг наркотиков из Ирана

Жителей Астары задержали по подозрению в контрабанде более 60 кг наркотиков из Ирана Жители села Сым Астаринского района Хатай Халигов и Афшин Салаев задержаны по подозрению в контрабанде наркотиков.
Происшествия
13 мая 2024 г. 16:58
Жителей Астары задержали по подозрению в контрабанде более 60 кг наркотиков из Ирана

Жители села Сым Астаринского района Хатай Халигов и Афшин Салаев задержаны по подозрению в контрабанде наркотиков.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел (МВД).

В машине, за рулем которой находился Халигов, обнаружены 61 кг марихуаны, обогащенной психотропными веществами, и 4 банковские карты, используемые в незаконном обороте наркотиков.

В ходе расследования установлено, что задержанные организовали контрабанду наркотиков в страну в сговоре с гражданином Ирана, личность которого установит следствие. Задержанные должны были доставить наркотики отдельным лицам с целью получения финансовой выгоды.

По факту возбуждено уголовное дело, в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде ареста.

Оперативно-следственные мероприятия продолжаются.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Фотоİrandan Azərbaycana 61 kiloqram narkotik keçirməkdə şübhəli bilinən Astara sakinləri həbs olunublar

Экслюзивные новости

В ближайшие дни в Ходжалы вернутся первые 50 семей
В ближайшие дни в Ходжалы вернутся первые 50 семей
13 мая 2024 г. 17:01
ИСЕСКО: Скорость работ в Карабахе показывает стремление Азербайджана быстро вернуть регион к жизни
ИСЕСКО: Скорость работ в Карабахе показывает стремление Азербайджана быстро вернуть регион к жизни
10 мая 2024 г. 12:45
Гендиректор ИСЕСКО: COP29 станет поворотным моментом в борьбе с изменением климата
Гендиректор ИСЕСКО: COP29 станет поворотным моментом в борьбе с изменением климата
10 мая 2024 г. 12:23
Йозеф Храбина: Между Баку и Братиславой существуют множество сфер для сотрудничества
Йозеф Храбина: Между Баку и Братиславой существуют множество сфер для сотрудничества
10 мая 2024 г. 12:14
Болгарский эксперт: Энергосотрудничество - в центре двусторонних отношений с Азербайджаном
Болгарский эксперт: Энергосотрудничество - в центре двусторонних отношений с Азербайджаном
8 мая 2024 г. 12:32
Джефф Тейлор: Важный шаг Азербайджана - включение устойчивого развития в законодательство
Джефф Тейлор: Важный шаг Азербайджана - включение устойчивого развития в законодательство
6 мая 2024 г. 10:22
Евгений Жуков: Азербайджан поставил климатические цели – АБР готов поддержать
Евгений Жуков: Азербайджан поставил климатические цели – АБР готов поддержать
6 мая 2024 г. 09:05
Шарифов: Правительство может привлечь средства АБР для железнодорожной инфраструктуры 
Шарифов: Правительство может привлечь средства АБР для железнодорожной инфраструктуры 
4 мая 2024 г. 18:42
Советник АБР: Переход на  чистую энергетику - хороший бизнес
Советник АБР: Переход на  чистую энергетику - хороший бизнес
4 мая 2024 г. 15:32
Норвежский путешественник: Представления не имел, как серьезно минное загрязнение в Карабахе
Норвежский путешественник: Представления не имел, как серьезно минное загрязнение в Карабахе
4 мая 2024 г. 13:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi