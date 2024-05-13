Жителей Астары задержали по подозрению в контрабанде более 60 кг наркотиков из Ирана

Жители села Сым Астаринского района Хатай Халигов и Афшин Салаев задержаны по подозрению в контрабанде наркотиков.
Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел (МВД).
В машине, за рулем которой находился Халигов, обнаружены 61 кг марихуаны, обогащенной психотропными веществами, и 4 банковские карты, используемые в незаконном обороте наркотиков.
В ходе расследования установлено, что задержанные организовали контрабанду наркотиков в страну в сговоре с гражданином Ирана, личность которого установит следствие. Задержанные должны были доставить наркотики отдельным лицам с целью получения финансовой выгоды.
По факту возбуждено уголовное дело, в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде ареста.
Оперативно-следственные мероприятия продолжаются.