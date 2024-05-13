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Иса Габиббейли: Армяне разрушили на оккупированных территориях более 20 cейсмостанций

Иса Габиббейли: Армяне разрушили на оккупированных территориях более 20 cейсмостанций За годы армянской оккупации на азербайджанских территориях были разрушены более 20 сейсмологических станций.
Происшествия
13 мая 2024 г. 10:47
Иса Габиббейли: Армяне разрушили на оккупированных территориях более 20 cейсмостанций

За годы армянской оккупации на азербайджанских территориях были разрушены более 20 сейсмологических станций.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), академик Иса Габиббейли на международной конференции на тему "Новшества сейсмической опасности на Кавказе и результаты современных инженерных практик" в Баку.

По его словам, на данный момент ведутся работы по восстановлению сейсмологических станций: "Работы на первой сейсмологической станции в селе Дашалты близятся к завершению. В течение месяца мы завершим работы и откроем первую сейсмологическую станцию ​​в Карабахе".

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Версия на английском языке Academician: Over 20 seismological stations destroyed during Armenian occupation
Версия на азербайджанском языке Akademik: İşğal dövründə 20-dən çox seysmoloji stansiya dağıdılıb

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