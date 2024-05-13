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Руководство девяти клиник, выполнявших незаконные эстетические операции, привлечено к ответственности

Руководство девяти клиник, выполнявших незаконные эстетические операции, привлечено к ответственности Должностные лица девяти клиник, в которых выявлены правонарушения в сфере эстетической хирургии и косметологической деятельности, привлечены к ответственности.
Происшествия
13 мая 2024 г. 13:17
Руководство девяти клиник, выполнявших незаконные эстетические операции, привлечено к ответственности

Должностные лица девяти клиник, в которых выявлены правонарушения в сфере эстетической хирургии и косметологической деятельности, привлечены к ответственности.

Как сообщает Report, об этом говорится в совместном заявлении генеральной прокуратуры и Министерства здравоохранения.

Согласно информации, на основании многочисленных обращений, поступивших в эти ведомства в связи с эстетической хирургией и косметологической деятельностью, был проведен мониторинг деятельности медицинских учреждений, совместные расследования по соблюдению требований законодательства в указанной сфере.

В ходе расследования выявлены нарушения прав граждан в сфере охраны здоровья, а также ряд других нарушений в деятельности девяти клиник и косметологических центров, в связи с этим возбуждено 14 дел об административных правонарушениях в отношении должностных лиц медицинских учреждений по статьям 192.1, 210.1 и 215.4 Кодекса об административных правонарушениях.

Кроме того, в соответствии со статьей 22 закона "О прокуратуре" в целях предотвращения нарушений закона в 8 случаях были направлены предупреждения гражданам и должностным лицам, а также в соответствии со статьей 23 данного закона было сделано 7 представлений в государственные органы для устранения нарушений.

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Версия на азербайджанском языке Qanunsuz estetik əməliyyatlar icra edən 9 klinikanın rəhbərliyi məsuliyyətə cəlb olunub

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