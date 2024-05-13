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Гурбан Йетирмишли: Вероятности разрушительного землетрясения на данный момент нет

Гурбан Йетирмишли: Вероятности разрушительного землетрясения на данный момент нет Землетрясение в Лянкяране привело к появлению трещин в некачественно построенных домах.
Происшествия
13 мая 2024 г. 12:22
Гурбан Йетирмишли: Вероятности разрушительного землетрясения на данный момент нет

Землетрясение в Лянкяране привело к появлению трещин в некачественно построенных домах.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам генеральный директор Республиканского центра сейсмологической службы Гурбан Йетирмишли.

По его словам, глубина толчков составила 20 км, землетрясение также ощущалось до 3 баллов в Карабахе: "Мы обратились к населению с призывом не впадать в панику. Скопление энергии в земной коре постепенно высвободилось, и сейчас в этой зоне спокойно. Вероятности разрушительного землетрясения на данный момент нет".

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Версия на азербайджанском языке Qurban Yetirmişli: Lənkərandakı zəlzələ evlərdə müəyyən çatlar yaradıb

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