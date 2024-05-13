Гурбан Йетирмишли: Вероятности разрушительного землетрясения на данный момент нет

Землетрясение в Лянкяране привело к появлению трещин в некачественно построенных домах.

Землетрясение в Лянкяране привело к появлению трещин в некачественно построенных домах.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам генеральный директор Республиканского центра сейсмологической службы Гурбан Йетирмишли.

По его словам, глубина толчков составила 20 км, землетрясение также ощущалось до 3 баллов в Карабахе: "Мы обратились к населению с призывом не впадать в панику. Скопление энергии в земной коре постепенно высвободилось, и сейчас в этой зоне спокойно. Вероятности разрушительного землетрясения на данный момент нет".