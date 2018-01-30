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    В Баку спасли человека, пытавшегося совершить суицид

    После проведения психологической беседы, пытавшийся покончить с собой передумал это делать

    Баку. 30 января. REPORT.AZ/ В Баку спасли человека, пытавшегося совершить самоубийство.

    Как передает Report со ссылкой на министерство по чрезвычайным ситуациям, в центр управления по кризисным ситуациям поступила информация о том, что человек взобрался на крышу строящейся в Насиминском районе столицы многоэтажки и хотел покончить с собой.

    Сотрудники соответствующих служб министерства срочно прибыли на место происшествия. Были проведены соответствующие меры безопасности. После проведения психологической беседы, пытавшийся покончить с собой передумал это делать. Операция была завершена.

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