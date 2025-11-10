В Баку спасатели извлекли водителя из деформированного после ДТП автомобиля

В Баку спасатели МЧС извлекли водителя из деформированного после ДТП автомобиля.

Об этом Report сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно информации, на горячую линию "112" поступил вызов о дорожно-транспортном происшествии в поселке Бахар Сураханского района столицы, в результате чего человек оказался заблокированным в деформированном транспортном средстве.

На место инцидента были направлены спасатели Службы спасения особого риска МЧС. При оценке оперативной обстановки на месте происшествия было установлено, что водитель легкового автомобиля Mercedes Эминагаров Заур Рашид оглу (1988 г.р.) потерял управление, в результате чего транспортное средство упало в овраг.

Спасатели с помощью специальных средств извлекли водителя из деформированного автомобиля и передали его бригаде скорой помощи.

По факту начато расследование.