В Баку совершивший аварию водитель сбежал с места ДТП

Баку. 9 января. REPORT.AZ/ В Наримановском районе столицы произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Report, автомобиль марки Mercedes, направляющийся в сторону станции метро "Nəriman Nərimanov" (Нариман Нариманов), врезался сзади в другой автомобиль той же марки.

По словам водителя Камиля Рашидова, совершивший аварию водитель Mercedes сбежал с места ДТП. На место происшествия привлечены сотрудники правоохранительных органов. Ведутся соответствующие мероприятия.

Автомобили, подвергнувшиеся деформации, доставлены на штрафные площадки. По факту назначены автотехнические экспертизы.