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    В Баку совершил экстренную посадку самолёт, выполнявший рейс Хайдабарад- Москва

    Boeing не вылетел из Баку в Москву из-за отказа передней стойки шасси

    Баку. 22 января. REPORT.AZ/ В аэропорту азербайджанской столицы совершил экстренную посадку самолёт, выполнявший рейс Хайдабарад — Баку — Москва.

    Как передает Report, на борту произошла разгерметизация гидросистемы "А".

    Воздушное судно остановилось в пределах взлётно-посадочной полосы.

    Произошёл отказ передней стойки шасси, после чего экипаж посадил самолёт.

    В результате ЧП никто не пострадал, борт отбуксировали со взлётной полосы тягачом. На данный момент самолёт осматривают техники.

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