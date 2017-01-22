В Баку совершил экстренную посадку самолёт, выполнявший рейс Хайдабарад- Москва

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ В аэропорту азербайджанской столицы совершил экстренную посадку самолёт, выполнявший рейс Хайдабарад — Баку — Москва.
Как передает Report, на борту произошла разгерметизация гидросистемы "А".
Воздушное судно остановилось в пределах взлётно-посадочной полосы.
Произошёл отказ передней стойки шасси, после чего экипаж посадил самолёт.
В результате ЧП никто не пострадал, борт отбуксировали со взлётной полосы тягачом. На данный момент самолёт осматривают техники.
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