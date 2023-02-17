В Баку совершено вооруженное нападение на дом, есть пострадавший

В один из домов в поселке Амирджан в Сураханском районе проник вооруженный грабитель.

В один из домов в поселке Амирджан в Сураханском районе проник вооруженный грабитель.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел (МВД).

Согласно поступившей в полицию информации, в ходе совершения грабежа, преступник нанес прикладом своего ружья удар по голове находившемуся в доме В.Вахидову.

В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками Сураханского РУП, был задержан подозреваемый в совершении разбойного нападения житель Баку Тахир Гусейнов. У него было изъято ружье.

По факту в Сураханском РУП возбуждено уголовное дело по статье 181 (разбой) УК АР.