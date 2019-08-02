В Баку совершено нападение на ломбард

В Хатаинском районе Баку совершено нападение на ломбард.

Как сообщили Report в пресс-службе Министерства внутренних дел, неизвестные напали на сотрудницу ломбарда, и, ударив женщину по голове, взяли деньги, ювелирные украшения и скрылись с места преступления.

Сотрудники МВД, Главного управления полиции города Баку и Хатаинского РУП приступили к незамедлительным мероприятиям, у потерпевшей взяли объяснительную.

В результате незамедлительных оперативно-розыскных мероприятий личность грабителей была установлена. Ими оказались житель Агджабединского района Наби Ахмедов и житель Физулинского района, ранее судимый Джейхун Алиев.

В своих показаниях задержанные признались в содеянном. Они заявили, что придя в ломбард, представились как работники водного управления.

Отметим, что после ограбления, Н.Ахмедов и Дж.Алиев также извлекли и унесли с собой карту памяти камеры наблюдения.

По факту в Хатаинском РУП возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям УК, расследования продолжаются.